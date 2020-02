Toti, ragioniamo su ritorno a normalità

(ANSA) - GENOVA, 27 FEB - "Ritengo che al momento la situazione sia sotto controllo, penso che si possa ragionare di un lento ritorno alla normalità". Lo ha detto sull'emergenza coronavirus il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in una diretta su Facebook dal San Martino di Genova, dove ha anche 'visitato' e parlato via interfono con la prima paziente ammalata di coronavirus in Liguria, la turista 74enne di Castiglione d'Adda che era in vacanza ad Alassio. "Ho parlato con il nostro paziente 'zero' pochi minuti fa - ha detto Toti -.

Non voglio minimizzare e dire che sta bene, ma è una signora con cui abbiamo distesamente parlato di quando tornerà a casa".

Quanto al ritorno alla normalità, "cercheremo ove possibile di alleggerire il disagio per cittadini, per le imprese, per quelli che lavorano e per scuole prima di tutto" e "prima di domenica daremo tutte le informazioni su come comportarsi a livello sociale, non solo medico".