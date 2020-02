Coronavirus, nessuna segnalazione in Vda

(ANSA) - AOSTA, 27 FEB - Prosegue in Valle d'Aosta "l'attività di monitoraggio e di prevenzione" e "al momento non ci sono nuove segnalazioni" di casi sospetti di Coronavirus. Lo rende noto l'Unità di crisi istituita nella regione alpina per far fronte all'emergenza sanitaria. "Come già evidenziato nei giorni scorsi, tutti i pazienti sottoposti a tampone, e presi in carico dal Servizio sanitario regionale, sono risultati negativi", si legge in una nota diffusa in mattinata.