Coronavirus, due tamponi positivi Marche

(ANSA) - ANCONA, 26 FEB - "Nella giornata di oggi altri due tamponi sono risultati positivi al test per il Coronavirus" nelle Marche". Lo rende noto la Regione. Con questo aggiornamento salgono a tre i casi risultati positivi al Coronavirus nelle Marche, tutti nella provincia di Pesaro Urbino. Uno dei pazienti ha avuto esito positivo anche alle controanalisi dell'Iss. Anche i due positivi di oggi saranno inviati domani mattina a Roma per il secondo check. "Abbiamo preso l'impegno di informarvi puntualmente perché riteniamo che conoscere le cose come stanno sia sempre la cosa migliore - ha detto il presidente Luca Ceriscioli - ed è meglio poter valutare notizie vere, anche se non positive, piuttosto che angosciarsi con le fake news".