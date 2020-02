Cc ucciso:chiesta perizia dialoghi Elder

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Acquisire i colloqui avuti in carcere da Finnegan Lee Elder e trascriverne i dialoghi mediante perizia.

E' la richiesta sollecitata dalla Procura di Roma nel corso della prima udienza del processo per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ucciso con un 11 coltellate il 26 luglio scorso. Nel processo è imputato anche Christian Gabriel Natale Hjorth. I due - detenuti nel carcere di Regina Coeli e accusati anche di lesioni, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale - erano presenti in aula gremita di giornalisti e troupe dei maggiori networks americani. "Oggi sfidiamo il coronavirus", ha detto la presidente della prima Corte d'Assise, Marina Finiti in apertura di udienza. In effetti, è di ieri una circolare della Corte d'appello che invita i tribunali del distretto ad organizzare le udienze in modo da evitare "affollamenti nelle aule".