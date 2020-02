Virus, test su turista Bergamo a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 25 FEB - Una turista di Bergamo in vacanza a Palermo è stata ricoverata nell'ospedale Cervello per i controlli sul coronavirus.

La donna ha accusato alcuni sintomi influenzali e dopo la visita della guardia medica è stata portata nel nosocomio per l'esame dei tamponi.

La donna è in vacanza con un gruppo di amici in un hotel che si trova nel centro del capoluogo siciliano.