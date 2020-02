Salario minimo: Catalfo: 'Sia sopra la soglia di povertà'

"Sono per stabilire una soglia di sufficienza identica per tutti i settori, che deve essere superiore alla soglia di povertà, in quanto i dati ci confermano che ci sono persone in Italia che hanno il Reddito di cittadinanza essendo di fatto lavoratori a basso salario". Così la ministra del Lavoro Catalfo al termine del bilaterale con il commissario Nicolas Schmit. "Bisogna che ci sia un rialzo dei salari proprio perché se si lavora si deve avere la possibilità di avere un reddito che consenta una vita dignitosa", spiega.