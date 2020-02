Coronavirus: tende davanti ospedali Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 25 FEB - La Protezione civile del Fvg è al lavoro in queste ore per allestire tensostrutture all'esterno dei pronto soccorso regionali, che saranno utilizzate per il pre-triage. Volontari sono al lavoro, ad esempio, davanti all'ingresso dell'ospedale Maggiore di Trieste dove sono state montate alcune tende.

"Entro oggi o domani - ha garantito il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga - riusciremo a completare l'opera", ovvero allestire le tende davanti a tutti i pronto soccorso del Friuli Venezia Giulia. "Le tende sono attrezzate per fare un pre-triage. Sono tutte misure preventive e la prevenzione riteniamo possa garantire la sicurezza". (ANSA).