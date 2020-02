Coronavirus, in Lombardia 240 casi, fatti oltre 1800 tamponi

"Siamo a 240 casi positivi in Lombardia, abbiamo fatto più di 1.800 tamponi, per i decessi aspettiamo la conferma dell'istituto superiore della Sanità". E' quanto ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. "Sottolineiamo che nessun reparto di nessun ospedale di Regione Lombardia sta chiudendo, tutti operano. Dove ci sono casi positivi, si stanno facendo i tamponi a operatori sanitari". Gallera ha poi precisato :"Ci sono tanti decessi, alcuni sub iudice in Lombardia che attendono di essere confermati dall'Istituto superiore della Sanità".

"Con il presidente Conte si è sicuramente raggiunto un chiarimento anche perchè abbiamo concordato un provvedimento richiesto". E' quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA