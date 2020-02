Coronavirus: treni mezzi vuoti a Milano

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Metropolitane cittadine e treni pendolari verso Milano mezzi vuoti anche all'orario di punta del mattino: sono i primi effetti delle ordinanze per contrastare i contagi da coronavirus. In metro diversi hanno deciso di mettere le mascherine, o si sono avvolti una sciarpa intorno al viso.

Insolito l'aspetto della stazione Centrale di Milano, dove questa mattina erano chiusi quasi tutti i bar. "Nemmeno ad agosto il treno così vuoto" è il commento di un pendolare. "Ad agosto c'è più gente, perché ci sono le vacanze" gli hanno risposto. "Così respiriamo meglio" ha ironizzato qualche passeggero. Mezzi vuoti anche i Frecciarossa. Su quello in arrivo a Milano da Torino alle otto, il servizio bar era chiuso, mentre venivano diffusi avvisi che "sul monitor è presente un vademecum elaborato dal ministero della Salute a cui il nostro personale si attiene scrupolosamente".

Aperta la tabaccheria della stazione Centrale milanese al piano dell'atrio dei binari, col personale al lavoro coi guanti usa e getta.