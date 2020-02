Coronavirus: stabile situazione Liguria

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - "Buongiorno amici e amiche! Prima mattinata in Liguria con le nuove misure prese ieri sera per evitare il contagio del coronavirus. Al momento non abbiamo nessuna novità sul fronte sanitario e fra poco faremo riunione con la nostra task force sanitaria, attiva h24, per fare il punto della situazione". Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagine Facebbok. "Grazie ai cittadini liguri, sono certo comprendano che i disagi arrecati sono per la nostra salute e quella dei nostri bambini, e grazie anche a tutti coloro che sono al lavoro, senza sosta, per gestire questa emergenza - afferma -. Purtroppo oggi a Bergamo c'è stata la quarta vittima italiana di coronavirus a cui va il nostro pensiero e questo deve spingerci ancora di più, senza creare allarmismi, a non abbassare la guardia".