Coronavirus: Regione Lombardia: per informazioni numero verde 800894545

Chi vuole avere informazioni sul coronavirus non deve telefonare al 112 ma al numero verde istituito dalla Regione Lombardia 800894545: è questo l'appello fatto dal governatore Attilio Fontana in conferenza stampa per non intasare il 112 che è il numero "per gli interventi".

"Siamo costantemente in contatto con il Governo. Presto verranno prese misure di salvaguardia sia per quanto riguarda i lavoratori sia le attività commerciali che stanno subendo un danno".

"Sono moderatamente fiducioso che le cose possono andare verso un miglioramento graduale, credo che ci siano tutte le condizioni per poter rassicurare i cittadini". E' quanto ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, dicendosi convinto che le misure adottate "daranno risultati positivi".



"Abbiamo cinque decessi in Lombardia, l'ultimo è uno dei primi che era stato individuato positivo a Castiglione d'Adda e poi trasportato al Sacco. Sono tutte persone con quadro clinico particolarmente debilitato o molto anziane". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, aggiungendo che "questo virus ha una forza contagiosa molto evidente, la sua mortalità è maggiore di un'influenza ma siamo in una situazione assolutamente contenuta e incide su persone molto anziane e compromesse".



Ci sono 172 casi positivi in Lombardia dopo che "sono stati processati 1500 tamponi e quindi c'è un'indagine estremamente approfondita e questo sta portando a evidenziare numero casi positivi di cui il 70% sono maschi e il 30% femmine", ha spiegato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Gallera.