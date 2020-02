Ascani, oggi ordinanza gite scolastiche

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Oggi faremo l'ordinanza per le gite scolastiche che è prevista dal decreto sul coronavirus per dare indicazioni univoche ai dirigenti scolastici. Nel frattempo già ieri abbiamo pubblicato una comunicazione per rendere subito operative le disposizioni previste dal decreto che tuttavia è stato pubblicato solo ieri in Gazzetta Ufficiale e che ora ci consente quindi di procedere con gli attuativi. È bene che ci sia un coordinamento nazionale a tutti i livelli con Protezione civile e Ministero della Salute. Che ognuno faccia la sua parte in base alle proprie competenze. E per i cittadini seguire le regole è fondamentale in momento come questi". Lo scrive su fb la viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani.