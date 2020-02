Tante chiamate numero verde coronavirus

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - Sono state 80 le chiamate ricevute nella giornata di sabato dagli operatori del numero verde attivato dalla Regione Umbria (800636363) per i cittadini che hanno la necessità di avere notizie sulle modalità di contagio da coronavirus e sulle misure da adottare anche a scopo di prevenzione.

A differenza degli altri giorni nei quali le chiamate in media non avevano superato le dieci, dopo le notizie dei casi accertati in altre regioni e di uno "sospetto" da verificare sul territorio regionale, gli operatori hanno registrato un'impennata. Arrivano prevalentemente dall'Umbria con la richiesta di notizie sul caso sospetto e sulla tempistica del risultato delle analisi di laboratorio per accertare il reale contagio.

La Regione ha reso noto che è stato deciso di potenziare, a partire dalla prossima settimana, il numero di operatori con competenze sanitarie che risponderanno al numero verde. (ANSA).