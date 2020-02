Medico di base arrestato per corruzione

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 FEB - Falso, truffa allo Stato, corruzione, peculato e peculato d'uso: un medico di base spezzino è finito agli arresti domiciliari per aver organizzato, insieme ad altri, un sistema per guadagnare sull'aggiornamento professionale, assieme a un 'provider' della formazione, che a sua volta si era così conquistato una sorta di monopolio sulle attività formative pagate con fondi pubblici dell'Asl. La misura cautelare è stata eseguita questa mattina dalla Squadra Mobile della Spezia su disposizione del gip Mario De Bellis, su richiesta del sostituto procuratore Elisa Loris. Con il professionista sono indagati anche altri medici componenti della Commissione per l'aggiornamento e la formazione dei medici di medicina generale. Al medico agli arresti viene contestato anche di essersi appropriato di 150 vaccini antinfluenzali dell'Asl e di aver erogato prestazioni sanitarie utilizzando strumentazione Asl.