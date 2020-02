Coronavirus:Spallanzani,italiano guarito

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "In questi giorni decideremo se dobbiamo, come probabile, metterlo in osservazione in un'altra stanza". Lo ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia parlando del ricercatore italiano contagiato, a margine del bollettino di oggi. A chi gli chiedeva se fosse guarito ha risposto: "Di fatto, è persistentemente negativo al test". "Il giovane ricercatore italiano, caso confermato di covid-19, è ormai risultato persistentemente negativo ai test per la ricerca del nuovo coronavirus", spiega il bollettino. "La coppia di cittadini cinesi provenienti da Wuhan, casi confermati di Covid - 19, continua a essere ricoverata nel nostro Istituto.

Le condizioni cliniche della coppia sono migliorate, in maniera significativa quelle del maschio". "Il giovane studente italiano, preso in carico dal nostro Istituto circa una settimana fa, negativo ai test per la ricerca del nuovo coronavirus, continua l'osservazione. Mantiene uno stato di serenità e di buon umore ed è in contatto costante con la famiglia".