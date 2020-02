Sequestrate tre 'fabbriche' sigarette

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - La Guardia di Finanza ha sequestrato in provincia di Napoli tre fabbriche clandestine di sigarette, 12 tonnellate di tabacco trinciato e 4 tonnellate di sigarette contraffatte arrestando 8 persone. I siti clandestini per la produzione di sigarette sono stati scoperti nell'area nolana. In particolare, a Comiziano, in un capannone industriale in disuso da molti anni, durante la notte in particolare era in funzione una 'fabbrica' con macchinari tipici della produzione di sigarette che, partendo dal tabacco trinciato, realizzavano l'assemblaggio, il confezionamento del pacchetto e l'imballaggio finale in casse da 50 stecche. Bloccati otto moldavi al lavoro nella 'fabbrica'. Altri due siti produttivi sono stati poi scoperti a Somma Vesuviana ed a Saviano, sempre nel Napoletano.

La capacità produttiva dell'intera filiera è stata stimata in almeno 3,5 tonnellate di sigarette al giorno.(ANSA).