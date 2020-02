Marina militare, tangenti per appalti: 12 arresti

Nell'ambito di un'inchiesta per l'aggiudicazione di 15 appalti per 4,8 milioni relativi a lavori di ammodernamento e riparazione di unità navali in dotazione alla Marina militare di Taranto, la Guardia di finanza ha posto agli arresti domiciliari 12 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere, turbata libertà degli incanti, corruzione e furto aggravato. Tra i destinatari del provvedimento imprenditori, due ufficiali della Marina e due dipendenti civili della Marina. L'ordinanza di custodia cautelare è firmata dal gip del Tribunale di Taranto Benedetto Ruberto su richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Carbone.

Secondo le indagini, sarebbero state pilotate le aggiudicazioni di 15 appalti banditi dall'Arsenale e dalla Stazione navale della Marina di Taranto, nei mesi da ottobre a dicembre 2018. In particolare, per una gara di circa 3 milioni, relativa ai lavori di ammodernamento della flotta, vi è stato un frazionamento artificioso degli appalti originari in 11 gare. Ciò per garantire - secondo l'accusa - ad ogni società coinvolta di aggiudicarsi una porzione dei lavori e di conseguire un maggior guadagno.

"La ripartizione degli appalti - sottolineano le Fiamme gialle - è stata effettuata scientificamente, in modo tale che il totale degli importi relativi alle gare venisse equamente diviso fra gli associati che giungevano a tali accordi nell'ambito di incontri che si tenevano in luoghi da loro ritenuti sicuri". Gli investigatori parlano di un "gruppo d'affari" che si avvaleva della "connivenza" di un ufficiale della Marina in servizio presso l'Arsenale di Taranto che "veniva informato, puntualmente, sia dei nominativi delle imprese partecipanti alle varie gare, sia del nome del vincitore concordato".

Gli indagati, sempre secondo l'accusa, disponevano anche della complicità di un dipendente civile dell'Arsenale, in servizio nell'ufficio amministrativo, il quale, a fronte del pagamento di una tangente, comunicava il dettaglio dei bandi di gara in anticipo rispetto alla data di pubblicazione, consentendo agli stessi di avere un ampio margine di tempo per accordarsi. "Il disegno criminoso ideato", aggiungono le Fiamme gialle, ha trovato "un'altra modalità realizzativa attraverso la corruzione di un ufficiale in servizio presso l'ufficio Servizio efficienza navi, il quale, per far ottenere agli imprenditori l'affidamento di lavori necessari alla Stazione navale, ha richiesto e ottenuto in cambio utilità consistite in elettrodomestici, mobili e lavori di ristrutturazione di un'abitazione di sua proprietà".

Infine, uno degli imprenditori, per risparmiare sulle spese dei materiali, avrebbe corrotto in più occasioni un responsabile dei magazzini all'interno dell'Arsenale, che permetteva a un dipendente incaricato dallo stesso imprenditore di prelevare illecitamente beni di proprietà della Forza armata utilizzati per le lavorazioni a bordo delle unità navali e fatturati come forniti dalla società incaricata di effettuare i lavori.