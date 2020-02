Gdf sequestra 100mila maschere e gadgets

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Centomila pezzi tra accessori e gadgets di Carnevale come parrucche, maschere e cappelli, sono stati sequestrati dalla Gdf di Como.

Secondo quanto riferito dai finanzieri erano carenti dei requisiti imposti dalla legge comunitaria e nazionale sulla sicurezza dei prodotti, e si trovavano in due negozi a Olgiate Comasco e Vertemate con Minoprio, entrambi riconducibili a una nota catena di negozi di articoli "low cost".

Tra la merce sequestrata i militari hanno trovato anche prodotti destinati ai bambini, non idonei alla vendita in quanto privi del marchio CE e delle indicazioni in lingua italiana da apporre sulla confezione. Il titolare della ditta sottoposta a controllo è stato segnalato alla Camera di commercio di Como e Lecco per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste in questi casi.