Scuola: 1,mld per stop a classi pollaio

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Le classi delle superiori con più di 22 studenti sono 57 mila. L'emendamento presentato da parlamentari del M5S nel Decreto legge Milleproroghe, intende porre il limite massimo di 22 alunni per classe, ma stanzia 50 milioni di euro, con i quali si possono istituire solo 815 nuove classi, cioè l'1,4% delle classi cosiddette "pollaio". Sulla base dei dati del Ministero dell'Istruzione, secondo i calcoli di Tuttoscuola dati in esclusiva all'ANSA, per far scendere tutte le classi a non più di 22 alunni (20 in caso di presenza di un disabile) si dovrebbero istituire 16 mila nuove classi, ed assumere 28 mila nuovi docenti. Ne consegue che al ritmo di 50 milioni all'anno sarebbero necessari vent'anni per azzerare le classi pollaio. Servirebbe un miliardo di euro l'anno per raggiungere subito l'obiettivo.