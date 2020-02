Frode fiscale,ventidue arresti a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 18 FEB - È in corso di esecuzione un'operazione della Guardia di Finanza di Brescia - coordinata dalla Procura e con il supporto del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata di Roma (SCICO) - che ha coinvolto un centinaio di persone e ha portato all'arresto di 22 indagati per associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionalità, finalizzata alla frode fiscale.