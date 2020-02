A Cagliari registro bigenitorialità

(ANSA) - CAGLIARI, 17 FEB - Un registro della bigenitorialità per assicurare, in caso di divorzi o separazioni, il pieno coinvolgimento di mamme e papà nell'educazione dei figli. Due i punti chiave: garanzia di informazione e comunicazione di tutto ciò che è importante per il presente e il futuro del figlio per evitare che le scelte siano effettuate da un solo genitore. E doppio domicilio con estensione anche alla casa del genitore che vive con la prole. La mozione, prima firmataria la consigliera di Fdi Stefania Loi, è stata approvata dal Consiglio comunale di Cagliari. È il primo passo. Al provvedimento è stato allegato anche un regolamento che al momento dà solo un'indicazione. Il documento vero e proprio dovrà essere predisposto dagli uffici comunali.

"I diritti e il benessere dei bambini vengono prima di ogni altra cosa - spiega la consigliera di Fdi - Ogni decisione assunta, dopo la separazione dei genitori, dovrà essere unanime.