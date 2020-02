Scuola: sciopero anticipato al 6 marzo

E' stato anticipato dal 17 marzo al 6 marzo lo sciopero della scuola indetto dai maggiori sindacati per difendere 'i diritti dei precari e protestare contro il mancato rispetto degli accordi sottoscritti con il Governo in tema di abilitazioni, reclutamento e contratto'.

"La decisione di anticipare la data della mobilitazione, inizialmente prevista per il 17 marzo - spiega Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams - è dettata dall'urgenza e dalla gravità della posta in ballo e dalla totale chiusura dimostrata dalla ministra Azzolina che, invece di ricucire il dialogo con le organizzazioni sindacali preme sull'acceleratore per affrettare la pubblicazione dei bandi di concorso attualmente all'esame del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione".

"Se dall'Amministrazione non arriverà alcuna risposta concreta, - conclude Di Meglio - lo sciopero del 6 marzo sarà soltanto il primo atto di una lunga mobilitazione".