Per nome Ponte idea nome San Giorgio

(ANSA) - GENOVA, 15 FEB - "Il nome del ponte non sarà certamente estratto a sorte, nonostante ci siano arrivati tanti input". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine del presidio Autostrade chiare. "Non sarà facile sceglierlo anche perché normalmente i nomi di ponti e gallerie sono di tipo geografico - ha aggiunto Bucci - questa volta noi vorremmo dare un messaggio diverso". Alla domanda su quale nome piacerebbe a lui, il sindaco commissario risponde: "Io non voglio influenzare nessuno ma ci sono tanti richiami alle nostra repubblica di Genova". E a chi azzarda come logica conseguenza il nome di "ponte San Giorgio" il sindaco sorride. "Ma è presto - dice - ancora dobbiamo decidere chi dovrà decidere il nome".