Molestie su alunna, pm: 7 anni al prof

(ANSA) - PAVIA, 15 FEB - Un docente di sostegno di 51 anni, che lavora in una scuola media dell'Oltrepò Pavese, è finito a processo con l'accusa di violenza sessuale. L'insegnante è accusato di molestie verso un'alunna di 13 anni durante le lezioni.

La Procura di Pavia ha chiesto la condanna a 7 anni per il professore, che continua a svolgere regolarmente la sua attività didattica nella scuola. Il docente ha sempre respinto tutte le accuse: i suoi difensori hanno chiesto l'assoluzione. Il processo si sta svolgendo a porte chiuse. La minorenne che avrebbe subito gli abusi è stata ascoltata in audizione protetta dal giudice.