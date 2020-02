Governo: Crimi, non ci sono alternative a Conte bis

"Non ci sono alternative al governo Conte adesso. Che sia chiaro che questo governo non ha alternative per un prossimo governo di un altro tipo. Questo è molto chiaro anche per noi". L'ha detto il capo politico del M5S Vito Crimi ospite de "L'intervista di Maria Latella" su Sky TG24. "Non abbiamo voluto alzare i toni in termini di provocazione nei confronti di Iv perché bastano già i loro toni. Alle altre forze politiche chiediamo chiarezza e di agire con lealtà. Noi abbiamo dimostrato lealtà. Questa non è una crisi, ma è solo qualcuno che provoca..".