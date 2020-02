A Milano 'Da Michele' chiusa per mafia

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - È stata chiusa dalla Polizia locale di Milano, in seguito a un'interdittiva antimafia adottata ieri dal prefetto Renato Saccone, l'Antica Pizzeria 'Da Michele', un locale che appartiene alla storica catena napoletana. L'Unità annonaria ha notificato oggi il provvedimento di revoca della licenza commerciale al locale, che si trova in piazza della Repubblica, in centro città. L'istruttoria che ha portato alla chiusura dell'attività è stata curata dalla Questura, che ha operato gli accertamenti anticrimine sulla società Fornace srl.