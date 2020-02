In fiamme auto civetta e privata dei Cc

(ANSA) - GIOIA DEL COLLE (BARI), 14 FEB - Per cause da accertare, nella notte sono andate in fiamme un'auto civetta dei carabinieri e l'auto privata di un militare: le vetture erano parcheggiate l'una di fronte all'altra nell'area di sosta riservata alle auto dei Carabinieri in piazza Umberto a Gioia Del Colle. Si indaga sulle cause del rogo. Secondo una prima ricostruzione, a prendere fuoco per prima è stata l'auto civetta che è andata completamente distrutta. Poi le fiamme hanno avvolto l'auto privata di un militare, danneggiando in particolare la parte anteriore del mezzo. L'11 febbraio a Ruvo di Puglia (Bari) una bomba fu fatta esplodere sotto l'auto privata di un carabiniere in servizio ad Andria.