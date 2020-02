Auto contro muro, salgono a 3 le vittime

(ANSA) - PISA, 14 FEB - E' salito a tre il bilancio delle vittime dell'incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi ad Albiano Magra, frazione nel comune di Aulla (Massa Carrara). Oggi è deceduto all'ospedale di Pisa il diciannovenne, originario di Bolano (Spezia), ricoverato in prognosi riservata in rianimazione. Nell'incidente erano morti sul colpo un 21enne e una ventenne. Per il 19enne, le cui condizioni erano subito apparse gravissime, era stata avviata alle 14 di oggi la procedura di accertamento di morte cerebrale, conclusasi alle 20. Da quanto appreso donerà gli organi.

Nell'incidente sono rimasti feriti in modo grave altri due giovani. I cinque viaggiavano tutti a bordo di una Alfa Romeo Mito finita contro un muro.