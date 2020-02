Un tram deraglia a Milano, nessun ferito

Un tram della linea 2 è deragliato stamani attorno alle 10 a Milano. Un carrello è uscito dai binari mentre il mezzo stava percorrendo corso Colombo, all'angolo con viale Coni Zugna. Non si registrano feriti. Il deragliamento ha costretto l'Atm a deviare il percorso di alcune linee del trasporto pubblico in attesa che gli addetti rimuovessero il mezzo incidentato per portarlo in deposito. Disagi per il traffico sono stati registrati in tutta la zona. Sempre stamani in via Torino si è verificato, attorno alle 8, un incidente fra un tram e un'auto. Sono rimasti feriti in modo lieve una donna di 43 anni e suo figlio di 10.