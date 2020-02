Sold out a Milano per film su Craxi

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Tutto esaurito questa sera al teatro Franco Parenti di Milano per l'anteprima, a inviti, del docufilm su Craxi 'La tesi', realizzato da Paolo Pillitteri e dal regista Ettore Pasculli.

In tanti non sono riusciti a entrare a vedere il documentario firmato dall'ex sindaco di Milano, amico e cognato dell'ex presidente del Consiglio, che racconta della tesi di laurea che una ragazza deve scrivere, scoprendo la figura di Craxi attraverso immagini e parole (inclusi alcuni inediti) del segretario socialista.