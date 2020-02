Ispezione Ue maritime security a Genova

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - Ispezione di maritime security della Commissione Europea al porto di Genova per verificare lo stato di attuazione da parte dell'Italia delle norme in materia di maritime security sia per quanto attiene le navi e gli impianti portuali che dell'intero comprensorio portuale. Ne dà notizia la Capitaneria di Porto di Genova. Dal 3 al 7 febbraio il team della Commissione, composto da sei ispettori di diversa nazionalità, ha individuato per l'attività 'port security' tre impianti portuali, mentre, per la parte 'ship security' tre navi di cui due italiane ed una comunitaria. A chiusura dell'attività ispettiva, il rappresentante leader della Commissione Europea "ha espresso il suo apprezzamento per il personale della Guardia Costiera - si legge nella nota -, in particolare elogiando il livello di preparazione e competenza degli ispettori italiani del Corpo i quali rappresentano una garanzia nell'applicazione delle normative dedicate alla maritime security".