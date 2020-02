Nuovo guasto a scale mobili metro Roma, si rompe gradino

Un gradino di una scala mobile all'interno della stazione metro Furio Camillo di Roma si è rotto nel tardo pomeriggio. Secondo quanto si è appreso dall'Atac, non ci sarebbero feriti.



La scala mobile è stata messa in sicurezza e non è stato necessario chiudere la stazione. Sul posto la polizia. Secondo quanto si è appreso, non sono rimaste coinvolte persone nel cedimento del gradino della scala mobile.