In migliaia alla 40ma Bit a Milano

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Si è aperta la quarantesima edizione della Borsa Internazionale del turismo a Milano. Una edizione che si apre con i dati positivi del settore, secondo tutti gli operatori, una 'inarrestabile crescita del turismo mondiale', che in questo inizio 2020 si trova tuttavia a fare i conti con l'emergenza sanitaria, causata dal virus. Tra le migliaia di visitatori che affollano da stamattina gli stand a FieraMilaniCity (Bit è aperta solo domenica al pubblico) non sembrano comunque prevalere preoccupazioni in questo senso, anche se in tanti valuteranno le destinazioni dei futuri viaggi in base all'evoluzione della situazione.

La scelta e le offerte non mancano: oltre 1100 gli espositori da tutto il mondo, presenti Paesi che non c'erano mai stati prima (la Cina non c'è ma non partecipa da 2 anni) come lo Stato indiano del Kerala, Ucraina, Marocco e Tunisia. L'Italia schiera quasi tutte le sue Regioni.