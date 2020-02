In ripresa servizio idrico a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 7 FEB - L'acqua è tornata nei piani bassi in Viale della Vittoria, via Trieste, via Piave, corso Amendola, via Fazioli, via Frediani e vie limitrofe ad Ancona, dove il servizio era stato interrotto a causa di un guasto ad una conduttura nel centro. Lo rende noto il Comune tramite i suoi profili social. Anche Vivaservizi aveva parlato di una ripresa dell'erogazione "a macchia di leopardo", grazie ai bypass realizzati intorno alla tubatura, con completamento del ripristino del servizio idrico intorno all'ora di cena. L'acqua uscirà dai rubinetti rossa: il Comune consiglia di "attendere circa un quarto d'ora per poterla bere".