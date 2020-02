Terremoto Mugello: catene a muri chiese

(ANSA) - FIRENZE, 6 FEB - I vigili del fuoco del comando di Firenze, hanno terminato l'opera di consolidamento definitivo delle chiese di San Silvestro a Barberino di Mugello e Sant'Agata a Scarperia e San Piero (Firenze) lesionate dal terremoto del 9 dicembre 2019. L'intervento, effettuato con sistemi di chiavi e catene in ferro, avrà durata illimitata nel tempo e permetterà la fruizione degli edifici senza limitazioni interne o esterne.

Il sistema installato di catene, realizzano un vincolo superiore a quello che l'edificio possedeva prima dell'evento sismico. L'opera si è svolta in tempi e costi minori rispetto al tradizionale lavoro di puntellamento, e non avrà nessun costo di manutenzione nel tempo.