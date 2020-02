Sanremo, Junior Cally: io dalla parte di Gessica Notaro

"Sono dalla parte di Gessica, e deve essere chiaro che io sono totalmente contrario a ogni tipo di violenza, compresa quella sulle donne". Junior Cally risponde questa mattina a Gessica Notaro che ieri aveva attaccato il cantante dicendo che "entrambi indossiamo una maschera. Ma lui la usa per fare show e idolatrare la violenza, io per per rimediare ai danni della violenza subita". Junior Cally ha tenuto a spiegare che "bisogna separare fiction e realtà. Il linguaggio rap fa fatica ad essere capito o non vuole essere capito".