Pelosi: 'il discorso di Trump al Congresso è un manifesto di bugie'

Il discorso sullo stato dell'Unione del presidente Donald Trump "e' pieno di falsita', un manifesto di bugie": cosi' la speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, che due sere fa con un gesto clamoroso ha stracciato in diretta tv una copia del discorso mentre Trump interveniva in Congresso. Pelosi ha anche duramente rimproverato i deputati e senatori repubblicani in aula che hanno piu' volte intonato cori come 'four more years' o 'Usa, Usa': l'aula della Camera, ha detto, non e' un posto da comizi.

"Il presidente Trump - ha proseguito Pelosi - ha usato il discorso sullo stato dell'Unione e l'aula della Camera come se fosse sulla scena di un reality show, e le sue parole sono state un oltraggio alla dignita' della Casa Bianca".