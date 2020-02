Nella prima carrozza nessun passeggero

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - E' la 'carrozza n.1' quella che ha subito i danni peggiori nel deragliamento del treno Av 9595 avvenuto stamani alle 5.34 in provincia di Lodi. Si tratta di una carrozza in cui si trova la cabina di manovra, con i due macchinisti, dieci posti a sedere per i passeggeri oltre alla saletta executive per le riunioni. Stamani, a quell'ora, oltre ai macchinisti - entrambi morti - in quella carrozza non c'era nessun altro. Il particolare è emerso nel corso degli accertamenti effettuati per stabilire una prima ricostruzione dei fatti.

Probabilmente un po' per l'ora (in tutto il convoglio c'erano 28 passeggeri, oltre al personale viaggiante) un po' perché la prima carrozza è riservata ai clienti executive, a quell'ora nessuno si trovava ancora lì seduto.