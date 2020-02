Forte vento a Potenza, caduto un albero

(ANSA) - POTENZA, 6 FEB - A causa del forte vento, sono numerosi gli interventi effettuati stamani in Basilicata dai Vigili del fuoco per liberare le strade da alberi e rami caduti e da tegole e parti di cornicioni divelte.

In particolare, a Potenza, il vento ha causato la caduta di un albero che, in via Consolini, ha sfiorato due auto parcheggiate: non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.