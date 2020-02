Cadaveri madre-figlio in palazzo Modena

(ANSA) - MODENA, 6 FEB - I corpi senza vita di una anziana madre e del figlio 50enne sono stati rinvenuti all'interno di una palazzina di via Tamburini a Modena. A trovare i due cadaveri sono stati i Vigili del Fuoco dopo essere entrati nell'immobile. Al momento non si sa cosa possa aver determinato la morte: non è esclusa alcuna ipotesi, neppure quella accidentale. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti agenti della Polizia Municipale e della Squadra Mobile della Polizia.