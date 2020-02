Maltempo:traghetti bloccati a largo Bari

(ANSA) - BARI, 5 FEB - A causa delle raffiche di vento, che in mattinata hanno superato i 50 nodi impedendo manovre nel porto di Bari, sono rimasti bloccati al largo tre traghetti con un totale di 524 passeggeri e oltre duecento persone di equipaggio, oltre a due navi cargo. Le tre navi passeggeri sono la AF Francesca della Adria Ferries e la Righel II della Ventouris Ferries provenienti da Durazzo (Albania) e la Superfast dalla Grecia. Hanno posto la prua a Nord cercando protezione in attesa che il vento scenda almeno a 30 nodi e possa consentire l'attracco in porto. La Polizia locale ha poi interdetto ai pedoni il molo San Nicola, a causa di una copertura del mercato resa pericolante dalle raffiche, che hanno inoltre divelto la ringhiera in metallo e vetro di un balcone al quarto piano in via Dalmazia. Sono circa una cinquantina gli episodi per i quali è stato richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco tra danni a verande, cartelli stradali e alberi abbattuti. Sono stati inoltre chiusi due cimiteri a Bari e quello di Molfetta.