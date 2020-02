Coronavirus, Borrelli: 114 studenti in Cina non perdono l'anno

"Ho firmato un'ordinanza di Protezione civile per scongiurare la perdita dell'anno scolastico a 114 ragazzi occupati in scambi culturali con la Cina, tra cui il ragazzo rimasto lì perchè aveva la febbre". Lo ha detto il commissario all'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, dopo la riunione del Comitato operativo.

"Sono stati avviati controlli in tutti gli aeroporti con gli strumenti a disposizione. A Fiumicino già da ieri sono attivi i termoscanner e sono già oltre 24mila le persone controllate. Sono poi 628 i volontari impegnati nei piani di sorveglianza agli aeroporti", ha detto Borrelli.

Per il ragazzo italiano che non è tornato in Italia dalla Cina perchè aveva la febbre "ci sono concrete ipotesi di rientro", ha detto il commissario.