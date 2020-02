Aereo fuori pista a Istanbul, si spezza in tre parti. 'Nessun morto ma feriti'

Non c'è nessuna vittima ma ci sono 52 feriti, tra cui i due piloti gravissimi, tra i 177 passeggeri a bordo, compresi i 6 membri dell'equipaggio, del volo in arrivo da Smirne della compagnia turca Pegasus Airlines che si è spezzato in due dopo essere uscito di pista all'atterraggio all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. Lo riferisce il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan. Al momento non risultano vittime. Non sono chiare le cause dell'incidente.

#BREAKING

A passenger plane carrying 177 people crashes at Sabiha Gökçen Airport in Istanbul, breaking into 3 pieces



No injuries or deaths have been reported.



pic.twitter.com/mGe2dn4iw4