Sindaco Bologna, andrò a mangiare cinese

(ANSA) - BOLOGNA, 4 FEB - "Andrò a mangiare al cinese, perché si mangia molto bene e per dare l'esempio sul fatto che non bisogna cedere eccessivamente alle preoccupazioni". A dirlo il sindaco di Bologna, Virginio Merola, commentando l'allarme Coronavirus: "La situazione è sotto controllo, le circolari sono l'applicazione delle normali procedure che si prendono in questi casi", ha aggiunto.