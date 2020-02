Negozio cinese,da oggi dipendenti Italia

(ANSA) - MONTALTO UFFUGO (COSENZA), 4 FEB - La psicosi da coronavirus, nonostante appelli ed inviti delle autorità sanitarie, sembra risparmiare poche persone. E così i titolari cinesi di un negozio, residenti in Italia, per prevenire un eventuale calo di vendite, hanno pubblicato un post sulla propria pagina facebook in cui annunciano che "in questo momento delicato per il fatto del CoronaVirus, il punto vendita Pan C di Montalto Uffugo e San Pietro in Guarano, dal 3 febbraio 2020 sarà gestito esclusivamente da vostri connazionali (Italiani), fino a quando non si calmerà la situazione". Il tutto accompagnato da uno sconto su capi di abbigliamento e scarpe.

Nel post i titolari ricordano che "si contagia solo da persone a persone, ciò vuol dire che è impossibile che i prodotti o cibo provenienti dalla Cina possano dare questo rischio". E per dare la massima sicurezza, ieri il negozio ha aperto in ritardo "dopo la completa disinfestazione".