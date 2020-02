Fiumicino, termoscanner a voli nazionali

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - All'aeroporto di Fiumicino termoscanner anche per gli arrivi dei voli nazionali. In tutto sono stati installati 11 apparecchi di nuova generazione per rilevare la temperatura corporea: in particolare 5 termoscanner si trovano agli arrivi internazionali (T3), 3 agli arrivi europei (area Schengen), 3 agli arrivi nazionali. Nei pressi dei varchi dove sono installati i termoscanner ci sono cartelli che recitano: "Su indicazioni del Ministero della Salute verifichiamo la temperatura corporea tramite termoscanner.

Questo dispositivo non è una telecamera e non rileva dati sensibili". I termoscanner di nuova generazione infatti somigliano a telecamere e sono posizionati in alto. Personale della Croce Rossa riceve i dati sulla temperatura corporea de passeggeri su tablet collegati agli scanner. I passeggeri sono convogliati ai controlli in appositi corridoi delimitati da transenne.