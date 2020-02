Coronavirus: si aggrava coppia cinesi

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "I due cittadini cinesi ricoverati presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, nelle ultime ore hanno avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una insufficienza respiratoria, come segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura.

Pertanto è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva". Lo comunica in un Bollettino la Direzione Sanitaria dello Spallanzani. "I pazienti sono monitorati in maniera continuativa e sono sottoposti a tutte le cure, anche farmacologiche del caso, compresi farmaci antivirali sperimentali. Le attuali condizioni cliniche sono quindi compromesse ma stazionarie, per cui i medici che li hanno in cura si riservano la prognosi". A tutti i pazienti di nazionalità cinese ospitati all'Istituto "vengono serviti pasti tipici della cultura cinese e sono assistiti da mediatori volontari che si occupano di agevolare le comunicazioni".