Scuola Chinatown Milano, nessuna assenza

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Nonostante qualche messaggio di allarmismo nelle chat di classe di genitori, finora "non ci sono sono state assenze per la paura del coronavirus" nelle scuole elementare e media dell'Istituto comprensivo di via Giusti, nel cuore della Chinatown di Milano, frequentate da 800 bambini di cui circa 160 di origine cinese. Lo ha spiegato il preside Valerio Cipollone, in attesa di capire come gestire la situazione quando torneranno a scuola gli alunni, "meno di dieci", partiti per la Cina per le feste di Capodanno. "Sabato dal ministero della Salute abbiamo ricevuto indicazioni generali su come affrontare l'emergenza - ha spiegato il dirigente scolastico -. Per gli alunni di ritorno dalla Cina ci sono indicazioni di prevenzione generale delle infezioni delle vie respiratorie, lavarsi le mani, coprirsi la bocca quando si tossisce. E poi di monitorare nei giorni successivi al ritorno l'insorgenza di sintomi particolari legati al virus".