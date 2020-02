Schiacciato da carrello elevatore, muore

(ANSA) - MINUCCIANO (LUCCA), 03 FEB - Un imprenditore agricolo di 60 anni è morto schiacciato da un carrello elevatore. L'incidente è accaduto in località Pieve San Lorenzo dove la vittima possedeva un'impresa di ortofrutta e prodotti tipici della Garfagnana. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 60enne stesse lavorando nella zona di via della Stazione quando il carrello elevatore lo avrebbe schiacciato. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Minucciano (Lucca). Sul posto la centrale del 118 ha inviato oltre alla Croce bianca di Casola in Lunigiana anche l'elicottero Pegaso ma i soccorsi sono stati inutili perché l'uomo era già senza vita.

Per liberare il corpo dal carrello elevatore è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.