Coronavirus: ordinanza protezione civile

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha firmato l'ordinanza per l'emergenza coronavirus. Il provvedimento, oltre alla nomina dello stesso commissario, contiene i primi stanziamenti e le prime misure per attuare quando deciso in sede di Comitato Operativo. Il provvedimento, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio dal Consiglio dei ministri per l'emergenza Coronavirus, affida allo stesso Capo Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale che potrà avvalersi oltre che delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche di soggetti attuatori individuati tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati che agiranno sulla base di specifiche direttive. Per l'espletamento degli interventi previsti è a disposizione la somma di 5 milioni di euro.